Явка на выборах в парламент Румынии уже самая высокая с 2008 года

По состоянию на 18:00 количество румынских избирателей, отдавших свой голос за новый парламент, побило общую явку на выборах 2008 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

По последним данным, на парламентских выборах в Румынии проголосовали 8,2 миллиона граждан в стране и более 607 тысяч – в диаспоре. Явка избирателей достигла 46,09%.

Отметим, что этот показатель уже побил явку на всех парламентских выборах в Румынии, начиная с 2008 года, когда она не поднималась выше 41,8%. На последних выборах 2020-го явка вообще упала до минимальных 33,3%.

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Для сравнения, в первом туре нынешних президентских выборов в Румынии явка избирателей составила 52,56%: свои голоса отдали 9 465 257 из 18 008 480 граждан, имеющих право голоса.

В воскресенье, 1 декабря, румыны голосуют на парламентских выборах, которые проходят между двухтуровой президентской гонкой, первый тур которой погрузил страну в беспорядки после обвинений в нарушениях на выборах и российском вмешательстве.

В избирательной гонке участвуют 39 партий и 19 организаций меньшинств. Голосование началось в 7:00 и завершится в 21:00 по местному времени (время совпадает с киевским).

Для прохождения в парламент политические партии должны набрать не менее 5% голосов на национальном уровне. Политические альянсы из двух партий должны набрать 8%, альянсы из трех партий – 9%, а альянсы из четырех и более партий – 10%.

Голосование проходит через неделю после первого тура президентской гонки, в котором наибольшее количество голосов получил ультраправый и пророссийский шовинист Келин Джорджеску. На втором месте оказалась правоцентристка от партии AUR Елена Ласкони.

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