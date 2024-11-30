Грецький острів раптово накрила повінь: є загиблий

Грецький острів Лемнос в Егейському морі накрила раптова повінь після сильних злив, що пройшли у низці регіонів країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Представник рятувальної бригади повідомив, що тіло 57-річного чоловіка було знайдено поруч із його машиною.

"Він намагався витягнути свою машину з багнюки і був зметений потоком води в районі Контіас", – сказав він агентству Reuters.

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Рятувальна бригада отримала десятки викликів, щоб відкачати воду із затоплених будівель на острові.

Служба цивільної оборони Греції попередила громадян про сильні дощі, грози та штормові вітри в центральній і цівнічній Греції протягом вихідних.

Нагадаємо, у жовтні Іспанію накрили потужні повені, які лише у регіоні Валенсія забрали життя понад 200 людей. Регіон після смертоносних повеней попросив центральний уряд про 31 млрд євро допомоги.

Минулими вихідними у Валенсії відбулась масштабна акція протесту через брак шкіл для навчання після смертоносних повеней, учасники також вимагали відставки очільника валенсійського уряду Карлеса Масона.