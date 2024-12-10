Зеленський: Я сказав Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю

Президент Володимир Зеленський у Парижі сказав новообраному американському президенту Дональду Трампу, що очільник Кремля Владімір Путін боїться лише його і, можливо, Китаю.

Про це президент написав у Х (Twitter) у ніч проти 10 грудня, передає "Європейська правда".

У ніч проти вівторка, 10 грудня, Зеленський розповів, що у Парижі сказав новообраному американському президенту, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю.

"І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир", – наголосив він.

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Зеленський акцентував, що найважливіше – працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це пріоритет України, і саме на цьому сторони зосередилися під час зустрічі в Парижі, наголосив президент.

"І це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо", – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що Америка здатна досягти надзвичайних результатів – того, чого не змогли досягти інші. Зеленський зауважив, що щоб досягти успіху в завершенні війни, потрібна єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, а також сильні позиції та гарантії миру.

Окремо український лідер відзначив, що у ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт.

За його словами, потрібно зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки, а не компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів.

"Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах", – додав він.

Зеленський після розмови з Трампом і Макроном сказав, що наполягає на "дієвих гарантіях" миру.

Пізніше Трамп поділився своїми висновками із розмови із Зеленським у Парижі, куди обоє їздили на церемонію відкриття Нотр-Даму, та заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни.

Схожі тези він озвучив також у дописі у своїй соцмережі Truth Social, де заявив, що "Україна і Зеленський" хочуть угоди для припинення бойових дій.