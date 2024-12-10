Зеленский: Я сказал Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая

Президент Владимир Зеленский в Париже сказал новоизбранному американскому президенту Дональду Трампу, что глава Кремля Владимир Путин боится только его и, возможно, Китая.

Об этом президент написал в Х (Twitter) в ночь на 10 декабря, передает "Европейская правда".

В ночь на вторник, 10 декабря, Зеленский рассказал, что в Париже сказал новоизбранному американскому президенту, что Путин боится только его и, возможно, Китая.

"И это правда. Только решимость может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир", – подчеркнул он.

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Зеленский акцентировал, что самое важное – работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это главный приоритет Украины, и именно на этом стороны сосредоточились во время встречи в Париже, подчеркнул президент.

"И это был очень продуктивный разговор. Я еще раз выражаю благодарность президенту Макрону за его организацию, а также глубокую благодарность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо", – отметил Зеленский.

Он также отметил, что Америка способна достичь чрезвычайных результатов – того, чего не смогли достичь другие. Зеленский отметил, что чтобы достичь успеха в завершении войны, нужно единство Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, а также сильные позиции и гарантии мира.

Отдельно украинский лидер отметил, что в СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт.

По его словам, нужно сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники, а не компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат.

"Приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", – добавил он.

Зеленский после разговора с Трампом и Макроном сказал, что настаивает на "действенных гарантиях" мира.

Позже Трамп поделился своими выводами из разговора с Зеленским в Париже, куда оба ездили на церемонию открытия Нотр-Дама, и заявил, что "формирует концепцию " реализации своего замысла о скором прекращении войны.

Похожие тезисы он озвучил также в заметке в своей соцсети Truth Social, где заявил, что "Украина и Зеленский" хотят соглашения для прекращения боевых действий.