У Британії висунули звинувачення шістьом людям, яких підозрюють у діяльності РПК

У Великій Британії шістьом людям висунули звинувачення у рамках розслідування діяльності, пов’язаної із забороненою Робітничою партією Курдистану.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

Британська поліція повідомила, що шістьом людям були висунуті звинувачення в рамках розслідування діяльності, пов'язаної з забороненою Робітничою партією Курдистану.

За даними лондонської поліції, їх звинуватили у членстві в терористичній організації й вони постануть перед Вестмінстерським магістратським судом пізніше у вівторок, 10 грудня.

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Робітнича партія Курдистану є войовничою курдською організацією, яку Туреччина, США та ЄС визнали терористичною групою. Вона розпочала свою збройну боротьбу за самовизначення у 1980-х роках.

Курди складають найбільшу у світі етнічну групу без власної держави. Більшість із них зосереджена на величезній території, яка поділена між Туреччиною, Сирією, Іраком, Іраном та Вірменію.

Наприкінці листопада писали, що у Лондонському суді розпочався процес над трьома болгарами, обвинуваченими у шпигунстві на користь Росії. Тоді двоє з них визнали свою вину.