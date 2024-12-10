В Британии предъявили обвинения шести людям, которых подозревают в деятельности РПК

В Великобритании шести людям предъявили обвинения в рамках расследования деятельности, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные правоохранителей, передает "Европейская правда".

Британская полиция сообщила, что шести людям были предъявлены обвинения в рамках расследования деятельности, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана.

По данным лондонской полиции, их обвинили в членстве в террористической организации и они предстанут перед Вестминстерским магистратским судом позже во вторник, 10 декабря.

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Рабочая партия Курдистана – воинственная курдская организация, которую Турция, США и ЕС признали террористической группой. Она начала свою вооруженную борьбу за самоопределение в 1980-х годах.

Курды составляют крупнейшую в мире этническую группу без собственного государства. Большинство из них сосредоточены на огромной территории, которая разделена между Турцией, Сирией, Ираком, Ираном и Арменией.

В конце ноября писали, что в Лондонском суде начался процесс над тремя болгарами, обвиняемыми в шпионаже в пользу России. Тогда двое из них признали свою вину.