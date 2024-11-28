Двоє з трьох болгар на суді у Британії зізналися у шпигунстві на користь Росії

У Лондонському суді розпочався процес над трьома болгарами, обвинуваченими у шпигунстві на користь Росії, двоє з них визнали свою вину.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані лондонського суду, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у четвер, 28 листопада, двоє з трьох болгар, яких звинувачують у тому, що вони були частиною тієї ж шпигунської мережі, зізналися у дотичності до цього.

На початку судового процесу прокурор Елісон Морган заявила, що двоє чоловіків – Орлін Русев і Бізер Джамбазов – зізналися в участі у шпигунській змові.

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"У період між 2020 і 2023 роками ці обвинувачені разом з низкою інших людей шпигували на користь Росії. Всі вони знали, чому їм було доручено проводити свої операції. Їхня діяльність була спрямована на пряму чи опосередковану користь Росії", – заявила вона.

За словами прокурора, група здійснювала стеження, використовувала фальшиві документи, застосовувала передові технології і складала детальні звіти в обмін на значні суми грошей.

Інші підозрювані – 33-річна Катерина Іванова, 30-річна Ваня Габерова та 39-річний Тихомир Іванчев – заперечують звинувачення у змові з метою шпигунства, в якій вони могли брати участь разом з іншими, в тому числі з російським агентом під псевдонімом Річард Тіч.

Іванова також заперечує звинувачення у володінні фальшивими документами, що посвідчують особу.

На початку вересня Росія заявила, що позбавила шістьох співробітників посольства Великої Британії акредитації, звинувативши їх у розвідувальній та підривній діяльності.

Тоді Міністерство закордонних справ Великої Британії назвало звинувачення, висунуті ФСБ на адресу співробітників британського посольства у Москві, абсолютно безпідставними.

26 листопада Москва вислала сьомого британського дипломата за останні чотири місяці за звинуваченням у шпигунстві.