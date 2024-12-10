Кількість загиблих на об'єкті енергетичної групи в Італії зросла до чотирьох

Кількість жертв вибуху на нафтобазі під Флоренцією, що належить італійській енергетичній компанії Eni, зросла до чотирьох.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяви італійських ЗМІ, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у вівторок, 10 грудня, кількість жертв вибуху на нафтобазі під Флоренцією, що належить італійській енергетичній компанії Eni, зросла до чотирьох після того, як під завалами було знайдено тіла ще двох загиблих.

Зазначимо, вибух стався в понеділок, 9 грудня, у Каленцано в районі, де вантажівки завантажують паливо для заправних станцій. Інші нафтобази поблизу не постраждали.

Станом на кінець понеділка було відомо про двох загиблих, дев'ятьох поранених та трьох зниклих безвісти.