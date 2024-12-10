Число погибших на объекте энергетической группы в Италии возросло до четырех

Количество жертв взрыва на нефтебазе под Флоренцией, принадлежащей итальянской энергетической компании Eni, возросло до четырех.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявления итальянских СМИ, передает "Европейская правда".

Как отмечается, во вторник, 10 декабря, количество жертв взрыва на нефтебазе под Флоренцией, принадлежащей итальянской энергетической компании Eni, возросло до четырех после того, как под завалами были найдены тела еще двух погибших.

Отметим, взрыв произошел в понедельник, 9 декабря, в Каленцано в районе, где грузовики загружают топливо для заправочных станций. Другие нефтебазы поблизости не пострадали.

По состоянию на конец понедельника было известно о двух погибших, девяти раненых и трех пропавших без вести.