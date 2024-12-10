У Німеччині арештували прихильників ІДІЛ, які готували теракт

У німецьких федеральних землях Гессен та Баден-Вюртемберг заарештували трьох прихильників терористичної організації "Ісламська держава", які планували теракт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Затриманих звинувачують у підготовці "серйозного акту насильства", що становить небезпеку для держави.

Підозрюваними є двоє братів німецько-ліванського походження з Мангейма і чоловік німецько-турецького походження з району Гохтаунус у Гессені.

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Прокуратура Карлсруе та Управління кримінальних розслідувань землі Баден-Вюртемберг заявили, що після проведення розслідування було підтверджено, що брати здійснювали конкретну підготовку до атаки "через свою сильну релігійну ідеологію та глибоку симпатію" до ІДІЛ.

"Серед іншого, молодики придбали штурмову гвинтівку з відповідними боєприпасами, яку було виявлено та вилучено у 22-річного хлопця під час операції", – зазначили правоохоронці.

Підозрювані були затримані за місцем проживання у неділю і наразі перебувають під вартою.

"Під час обшуків, окрім вищезгаданої вогнепальної зброї, було виявлено балаклаву, тактичний розвантажувальний жилет, кілька ножів, а також різні мобільні телефони та носії інформації, які зараз детально вивчаються", – додали у відомстві.

Нагадаємо, минулого тижня в місті Аугсбург поліція затримала 37-річного шукача притулку з Іраку, якого підозрюють у плануванні теракту на різдвяному ярмарку.

Перед тим повідомляли, що чотирьом підозрюваним членам терористичного угруповання ХАМАС у Німеччині інкримінують підготовку атак і незаконне зберігання зброї.