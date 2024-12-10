Президент Литвы о санкциях: Россия слишком мало страдает

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Европейскому Союзу необходимо иметь более четкую политику в отношении России, которая развязала войну в Украине, особенно с точки зрения санкций.

Об этом он сказал на Вильнюсской конференции по вопросам внешней политики и политики безопасности, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Науседа считает, что ЕС нужно иметь более четкую политику в отношении России, которая развязала войну в Украине. Однако, по его словам, это будет невозможно без принципиального подхода Запада к экономическим отношениям со страной-агрессором.

"Мне очень не нравится это политическое плавание, когда, с одной стороны, мы вводим санкции, но, с другой стороны, мы сами делаем все больше исключений из этой политики санкций", – акцентировал он.

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Науседа заявил, что обход санкций становится все более важным для интересов западных компаний.

"Я постоянно вижу, что в этой, казалось бы, ценностно ориентированной политике, в политике санкций, просматриваются очень специфические интересы западных компаний. Пока бизнес имеет такое огромное влияние на политику, в ЕС не будет внешней политики с ценностями и принципами", – подчеркнул литовский лидер.

Он акцентировал, что сейчас у него складывается впечатление, что "Россия страдает из-за своей политики, как считалось и ожидалось в начале войны, когда мы говорили, что санкции остановят Россию".

"Я вижу, что с течением времени напряжение санкций становится все слабее и слабее, а исключения и обход санкций становятся все сильнее и сильнее", – подчеркнул он.

Отметим, две страны Европейского Союза – Латвия и Литва – отказались поддержать проект 15-го пакета санкций ЕС на встрече постоянных представителей в Брюсселе в пятницу, 6 декабря.

Это произошло из-за того, что он продлевал действие положения, позволяющего западным фирмам продолжать работать в России, несмотря на действующие санкции.

Предложения, которые подготовила государствам-членам Европейская комиссия, предусматривают добавление в санкционный список 29 юридических и 54 физических лиц. Ожидается, что впервые там будут присутствовать компании из Китая – это ответ на информацию о поддержке ими военного производства в России.

Также речь идет о новых мерах для борьбы с "теневым флотом" России, которым она обходит потолок цен на нефть, транспортируемую по морю: включение в черный список 48 танкеров.