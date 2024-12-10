Німеччина продовжує перевірки на кордонах мінімум до середини березня

Німеччина вирішила продовжити перевірки на кордоні з Чехією, Польщею та Швейцарією після неділі, 15 грудня, коли закінчиться термін дії останнього продовження.

Про це німецьке Міністерство внутрішніх справ повідомило в коментарі ČTK, пише "Європейська правда".

МВС Німеччини наразі вирішило продовжити прикордонний контроль, який запровадило восени 2023 року для протидії нелегальній міграції.

"Чинні перевірки на внутрішніх сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією – зараз до 15 грудня 2024 року включно – триватимуть і після закінчення терміну, до 15 березня", – пояснив речник відомства.

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Німеччина, яка є частиною Шенгенської зони, перевіряє свій кордон з Австрією з вересня 2015 року.

У жовтні 2023-го вона також почала перевірки на кордонах з Чехією, Польщею та Швейцарією, а з середини вересня 2024 року – перевіряє весь свій сухопутний кордон.

За рік дії перевірок кількість прохань про надання притулку в Німеччині скоротилася на 40%, 37 тисячам осіб було відмовлено на кордонах, а 1600 людей, які займалися контрабандою, були заарештовані.

Нещодавно міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що хоче продовжити прикордонний контроль і після березня 2025 року, поки захист зовнішніх кордонів ЄС не буде значно посилений.