Глава МВС Німеччини хоче продовжити прикордонний контроль після березня

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер хоче продовжити прикордонний контроль для боротьби з нелегальною міграцією після березня наступного року.

Про це вона оголосила наприкінці конференції міністрів внутрішніх справ на федеральному та земельному рівнях у п'ятницю в Райнсберзі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Фезер підкреслила, що контроль на всіх зовнішніх кордонах виявився ефективним. За рік кількість прохань про надання притулку скоротилася на 40%. У той же час, 37 тисячам осіб було відмовлено на кордонах, а 1 600 осіб, які займалися контрабандою, були заарештовані.

За словами Фезер, за рік було депортовано на 20% більше людей.

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Федеральний і земельні міністри внутрішніх справ згодні з тим, що шукачів притулку, які скоїли злочини, слід продовжувати депортувати до Сирії та Афганістану.

Фезер сказала, що зараз ведеться робота над тим, щоб забезпечити подальшу депортацію до Афганістану. Зусилля з депортації злочинців до Сирії також будуть продовжені, сказала міністерка.

Однак нинішні події в цій країні не полегшують завдання. Тим не менш, вивчається питання, чи є в Сирії регіони, куди можна було б здійснити депортацію.

Для того, щоб зупинити так звану нелегальну міграцію, Фезер наказала запровадити тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах Німеччини, починаючи з 16 вересня.

Оскільки такий контроль фактично не передбачений у Шенгенській зоні безвізового режиму, ці заходи мають бути схвалені Європейською комісією.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що перевірки на німецьких кордонах триватимуть ще дуже довгий час.