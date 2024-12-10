Германия продолжает проверки на границах минимум до середины марта

Германия решила продолжить проверки на границе с Чехией, Польшей и Швейцарией после воскресенья, 15 декабря, когда истечет срок действия последнего продления.

Об этом немецкое Министерство внутренних дел сообщило в комментарии ČTK, пишет "Европейская правда".

МВД Германии сейчас решило продолжить пограничный контроль, который ввело осенью 2023 года для противодействия нелегальной миграции.

"Действующие проверки на внутренних сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией – сейчас до 15 декабря 2024 года включительно – будут продолжаться и после окончания срока, до 15 марта", – пояснил представитель ведомства.

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Германия, которая является частью Шенгенской зоны, проверяет свою границу с Австрией с сентября 2015 года.

В октябре 2023-го она также начала проверки на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией, а с середины сентября 2024 года – проверяет всю свою сухопутную границу.

За год действия проверок количество просьб о предоставлении убежища в Германии сократилось на 40%, 37 тысячам человек было отказано на границах, а 1600 человек, которые занимались контрабандой, были арестованы.

Недавно министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что хочет продлить пограничный контроль и после марта 2025 года, пока защита внешних границ ЕС не будет значительно усилена.