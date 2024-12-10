СМИ: Макрон надеется назначить нового премьера "в течение 48 часов"

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду назначить нового премьер-министра "в течение 48 часов".

Об этом сообщил ряд французских СМИ, в частности Le Figaro, пишет "Европейская правда".

По данным СМИ, Макрон заявил об этом на встрече с лидерами политических партий в Елисейском дворце, которая состоялась во вторник.

Французский президент собрал за столом глав политсил, за исключением правопопулистского "Национального объединения" и ультралевой "Непокоренной Франции".

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Как известно, Эмманюэль Макрон определяется с кандидатурой нового премьер-министра после того, как правительству Мишеля Барнье объявили недоверие, что стало первым таким прецедентом с 1962 года. Сам Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку.

Ранее ультралевые отказались участвовать в консультациях с президентом по кандидатуре нового премьер-министра.

А лидер "Непокоренной Франции" пригрозил разрывом своим партнерам-социалистам, с которыми они вместе шли на выборы в составе блока "Новый народный фронт", за готовность сотрудничать с Макроном в вопросе формирования нового правительства.

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