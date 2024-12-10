ЗМІ дізнались про стратегію США щодо Сирії після падіння режиму Асада

Адміністрація США наразі не розглядає можливості зняття санкцій проти Сирії, а також не планує змінювати свою позицію невтручання у ситуацію після падіння режиму президента Башара Асада.

Про це йдеться у матеріалі Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Один з неназваних американських посадовців розповів виданню, що поки зарано говорити, чи будуть дотримані обіцянки угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке оголосило про захоплення Дамаска, щодо плюралізму і демократії, і якими є ширші цілі групи.

"Ми поки що не збираємося робити жодних висновків", – додав він.

Реклама:

Високопоставлений представник адміністрації сказав, що представники президента Джо Байдена мали "конструктивні" розмови з новою командою його наступника Дональда Трампа щодо Сирії.

Своєю чергою представник Пентагону розповів, що американське оборонне відомство є частиною колективних зусиль розвідувальних служб, які оцінюють різні групи бойовиків у Сирії, щоб визначити можливих партнерів, які відповідають інтересам безпеки США і союзників.

Інший американський посадовець сказав, що США з'ясовують, скільки техніки і зброї Росія, яка тривалий час підтримувала Асада і має кілька військових баз у Сирії, змогла вивезти з собою.

Він застеріг, що все, що залишилося, може одного дня обернутися проти американських або союзних військ, залежно від того, в чиї руки воно потрапить.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх розповіла напередодні, Сполучені Штати безпосередньо не контактують з "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), але мають "колег в інших групах, які мають способи донести повідомлення до ХТШ та інших повстанських угруповань".

А речник Держдепартаменту Метью Міллер заявляв, що санкції США проти Сирії та можливе відновлення дипломатичних зв'язків із Дамаском – це інструменти, які Вашингтон може використати, щоб спонукати нових лідерів Сирії до просування інклюзивного політичного процесу.

Міллер сказав, що останнім часом ХТШ говорить "правильні речі", але питання про її подальші дії залишається відкритим.

За його словами, адміністрація Байдена хотіла б бачити "подальшу деескалацію" і не хотіла б, щоб будь-яке одне угруповання намагалося скористатися перевагами заворушень і претендувати на нові території.

Водночас представник Держдепу додав, що пріоритетом США залишається недопущення відродження "Ісламської держави".

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США працюватимуть над захистом від терористичної загрози, що може надійти від Сирії після раптового повалення там режиму Башара Асада.

Повідомляли також, що у США розсекретили обвинувальний акт, за яким двох колишніх посадовців сирійського режиму Башара Асада звинувачують у воєнних злочинах.