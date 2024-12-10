Лідери G7 обговорять ситуацію в Сирії 13 грудня

Очільники країн "Групи семи" під час запланованої віртуальної зустрічі в пʼятницю, 13 грудня, обговорять останні події у Сирії.

Про це журналістам повідомив американський посадовець на умовах анонімності, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

За словами посадовця, Сирія, де ісламістські повстанці повалили режим Башара Асада, буде "однією з тем" на порядку денному під час зустрічі "Групи семи".

Велика Британія, Канада, Німеччина, Італія, США, Франція та Японія є союзниками G7, які широко координують свою дипломатичну та економічну політику.

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Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США працюватимуть над захистом від терористичної загрози, що може надійти від Сирії після раптового повалення там режиму Башара Асада.

За даними ЗМІ, США наразі не розглядають можливості зняття санкцій проти Сирії, а також не планують змінювати свою позицію невтручання у ситуацію після падіння режиму Асада.