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Президентка Молдови зустрілась з генсеком НАТО в Брюсселі

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Новини — Вівторок, 10 грудня 2024, 18:30 — Христина Бондарєва

Генсек НАТО Марк Рютте у вівторок прийняв у штаб-квартирі Альянсу президентку Молдови Маю Санду. 

Про це Рютте написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що йому приємно зустрітися з президенткою Молдови Маєю Санду, а сама Молдова є важливим і давнім партнером НАТО. 

"НАТО і надалі підтримуватиме стійкість, обороноздатність і шлях Молдови до європейської інтеграції", – запевнив генсек Рютте.

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Нагадаємо, в конституції Молдови прописаний статус постійного нейтралітету. Він передбачає невступ до військово-політичних блоків і не допускає розміщення на території країни збройних сил інших держав.

Проте влада Молдови співпрацює з НАТО для зміцнення безпеки та обороноздатності країни.

Цієї весни в інтерв’ю "Європравді" глава МЗС Міхай Попшой виступив за публічну дискусію в країні про переваги членства в НАТО.

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Молдова Розширення НАТО
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