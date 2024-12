Президентка Молдови зустрілась з генсеком НАТО в Брюсселі

Генсек НАТО Марк Рютте у вівторок прийняв у штаб-квартирі Альянсу президентку Молдови Маю Санду.

Про це Рютте написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що йому приємно зустрітися з президенткою Молдови Маєю Санду, а сама Молдова є важливим і давнім партнером НАТО.

"НАТО і надалі підтримуватиме стійкість, обороноздатність і шлях Молдови до європейської інтеграції", – запевнив генсек Рютте.

Good to meet with President @sandumaiamd 🇲🇩. #Moldova is an important and long-standing partner. #NATO will continue to support #Moldova's resilience, defence capacity, and path to European integration. pic.twitter.com/KzRTveIbEI