Президентка Молдови зустрілась з генсеком НАТО в Брюсселі

Генсек НАТО Марк Рютте у вівторок прийняв у штаб-квартирі Альянсу президентку Молдови Маю Санду.

Про це Рютте написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що йому приємно зустрітися з президенткою Молдови Маєю Санду, а сама Молдова є важливим і давнім партнером НАТО.

"НАТО і надалі підтримуватиме стійкість, обороноздатність і шлях Молдови до європейської інтеграції", – запевнив генсек Рютте.

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Good to meet with President @sandumaiamd 🇲🇩. #Moldova is an important and long-standing partner. #NATO will continue to support #Moldova's resilience, defence capacity, and path to European integration. pic.twitter.com/KzRTveIbEI – Mark Rutte (@SecGenNATO) December 10, 2024

Нагадаємо, в конституції Молдови прописаний статус постійного нейтралітету. Він передбачає невступ до військово-політичних блоків і не допускає розміщення на території країни збройних сил інших держав.

Проте влада Молдови співпрацює з НАТО для зміцнення безпеки та обороноздатності країни.

Цієї весни в інтерв’ю "Європравді" глава МЗС Міхай Попшой виступив за публічну дискусію в країні про переваги членства в НАТО.

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