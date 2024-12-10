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Президент Молдовы встретилась с генсеком НАТО в Брюсселе

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Новости — Вторник, 10 декабря 2024, 18:30 — Кристина Бондарева

Генсек НАТО Марк Рютте во вторник принял в штаб-квартире Альянса президента Молдовы Майю Санду.

Об этом Рютте написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что ему приятно встретиться с президентом Молдовы Майей Санду, а сама Молдова является важным и давним партнером НАТО.

"НАТО и в дальнейшем будет поддерживать устойчивость, обороноспособность и путь Молдовы к европейской интеграции", – заверил генсек Рютте.

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Напомним, в конституции Молдовы прописан статус постоянного нейтралитета. Он предусматривает невступление в военно-политические блоки и не допускает размещения на территории страны вооруженных сил других государств.

Однако власти Молдовы сотрудничают с НАТО для укрепления безопасности и обороноспособности страны.

Этой весной в интервью "Европравде" глава МИД Михай Попшой выступил за публичную дискуссию в стране о преимуществах членства в НАТО.

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