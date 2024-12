Президент Молдовы встретилась с генсеком НАТО в Брюсселе

Генсек НАТО Марк Рютте во вторник принял в штаб-квартире Альянса президента Молдовы Майю Санду.

Об этом Рютте написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что ему приятно встретиться с президентом Молдовы Майей Санду, а сама Молдова является важным и давним партнером НАТО.

"НАТО и в дальнейшем будет поддерживать устойчивость, обороноспособность и путь Молдовы к европейской интеграции", – заверил генсек Рютте.

Реклама:

Good to meet with President @sandumaiamd 🇲🇩. #Moldova is an important and long-standing partner. #NATO will continue to support #Moldova's resilience, defence capacity, and path to European integration. pic.twitter.com/KzRTveIbEI