Укр Рус Eng

Тихановська не виключила силове повалення режиму Лукашенка за участю полку Калиновського

Новини — Вівторок, 10 грудня 2024, 21:52 — Сергій Сидоренко, Олег Павлюк

Лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська не виключає, що Александр Лукашенко може втратити владу в країні в результаті перевороту, зокрема й за участі бійців полку Калиновського.

Про це вона сказала в інтервʼю редактору "Європейської правди" Сергію Сидоренку.

За словами Тихановської, в Білорусі до військових полку Калиновського, який воює в Україні, "ставляться з великою повагою та надією", оскільки вони у майбутньому стануть основою білоруської армії.

"Також багато хто очікує, що зрештою саме бійці з полку Калиновського звільнять Білорусь. Звичайно, тут може бути багато сценаріїв. Хотілося би, щоб усе відбулося мирно, але хто знає, як воно буде", – додала вона.

Реклама:

Політикиня наголосила, що сподівається на мирний сценарій зміни влади в Білорусі через чесні вибори.

"Але, звичайно, сценаріїв може бути більше. Може бути палацовий переворот. І тут свою роль можуть зіграти наші військові, які зараз є в Україні. Але ми повинні бути готові", – зазначила Тихановська.

Лідерка білоруської опозиції водночас підкреслила, що вільні вибори в Білорусі можуть відбутись тільки в разі звільнення всіх політвʼязнів, свободи слова та думки.

Наступні так звані "президентські вибори", де Александр Лукашенко намалює собі чергову перемогу, в Білорусі вирішили провести 26 січня 2025 року.

Тихановська раніше закликала білорусів ухилятись від участі у цих "виборах" та не виходити на протести, аби уникнути репресій.

Дивіться повне інтервʼю "ЄвроПравди" зі Світланою Тихановською про війну, звільнення Білорусі, російську опозицію та захоплення Україною.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь Лукашенко
Реклама: