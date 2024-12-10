Тихановська не виключила силове повалення режиму Лукашенка за участю полку Калиновського

Лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська не виключає, що Александр Лукашенко може втратити владу в країні в результаті перевороту, зокрема й за участі бійців полку Калиновського.

Про це вона сказала в інтервʼю редактору "Європейської правди" Сергію Сидоренку.

За словами Тихановської, в Білорусі до військових полку Калиновського, який воює в Україні, "ставляться з великою повагою та надією", оскільки вони у майбутньому стануть основою білоруської армії.

"Також багато хто очікує, що зрештою саме бійці з полку Калиновського звільнять Білорусь. Звичайно, тут може бути багато сценаріїв. Хотілося би, щоб усе відбулося мирно, але хто знає, як воно буде", – додала вона.

Реклама:

Політикиня наголосила, що сподівається на мирний сценарій зміни влади в Білорусі через чесні вибори.

"Але, звичайно, сценаріїв може бути більше. Може бути палацовий переворот. І тут свою роль можуть зіграти наші військові, які зараз є в Україні. Але ми повинні бути готові", – зазначила Тихановська.

Лідерка білоруської опозиції водночас підкреслила, що вільні вибори в Білорусі можуть відбутись тільки в разі звільнення всіх політвʼязнів, свободи слова та думки.

Наступні так звані "президентські вибори", де Александр Лукашенко намалює собі чергову перемогу, в Білорусі вирішили провести 26 січня 2025 року.

Тихановська раніше закликала білорусів ухилятись від участі у цих "виборах" та не виходити на протести, аби уникнути репресій.

Дивіться повне інтервʼю "ЄвроПравди" зі Світланою Тихановською про війну, звільнення Білорусі, російську опозицію та захоплення Україною.