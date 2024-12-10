Тихановська назвала помилки протестів проти режиму Лукашенка у 2020 році

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що під час масових протестів проти режиму Александра Лукашенка 2020 року білоруси зробили все, що могли.

Про це вона сказала в інтервʼю редактору "Європейської правди" Сергію Сидоренку.

Тихановська не вважає, що білоруський демократичний рух програв у 2020 році, оскільки "Лукашенко досі бореться з народом", а його так звана влада дуже хитка.

Політикиня вважає, що протестувальники тоді могли недооцінити жорсткість Лукашенка та не знали, "наскільки важливо Путіну допомагати Лукашенку, адже він уже готувався до війни проти України".

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"Але якщо ви хочете від мене почути, що треба було діяти більш жорстко, то я не можу цього сказати", – додала вона.

Лідерка білоруської опозиції застерегла від порівняння ситуації в Україні та Білорусі, нагадавши, що в демократичних сил не було своїх медіа і не було потужних антилукашенківських партій.

"А ви нам час від часу дорікаєте, що, мовляв, білоруси знімали взуття і ставали на лавочки. Але ті люди, які тоді знімали взуття – зараз вони воюють в Україні проти Путіна і проти Росії. Тому ми зробили те, що ми могли зробити", – зазначила Тихановська.

Вона наголосила, що нині білоруська опозиція згуртувалась, і допустила, що під час наступного вікна можливостей для Білорусі, яке пов’язує з перемогою України, "то, повірте, тоді все буде набагато легше для нас".

"Мабуть, тоді (у 2020 році. – Ред.) можна було щось зробити інакше… Але, як кажуть, якби знав, куди впадеш, соломки би підстелив. Так не буває", – підсумувала політикиня.

Як відомо, після сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року Лукашенко жорстко придушив багатотисячні протести білорусів. Відтоді у країні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув’язнені, або перебувають в екзилі.

Правозахисні групи кажуть, що зараз в Білорусі є близько 1300 політичних в'язнів, і багатьом із них відмовляють у належній медичній допомозі та контактах зі своїми родинами. Деякі в увʼязненні помирають.

Дивіться повне інтервʼю "ЄвроПравди" зі Світланою Тихановською про війну, звільнення Білорусі, російську опозицію та захоплення Україною.