Тихановская назвала ошибки протестов против режима Лукашенко в 2020 году

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что во время массовых протестов против режима Александра Лукашенко в 2020 году белорусы сделали все, что могли.

Об этом она сказала в интервью редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко.

Тихановская не считает, что беларусское демократическое движение проиграло в 2020 году, поскольку "Лукашенко до сих пор борется с народом", а его так называемая власть очень шаткая.

Политик считает, что протестующие тогда могли недооценить жесткость Лукашенко и не знали, "насколько важно Путину помогать Лукашенко, ведь он уже готовился к войне против Украины".

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"Но если вы хотите от меня услышать, что надо было действовать более жестко, то я не могу этого сказать", – добавила она.

Лидер белорусской оппозиции предостерегла от сравнения ситуации в Украине и Беларуси, напомнив, что у демократических сил не было своих медиа и не было мощных антилукашенковских партий.

"А вы нас время от времени упрекаете, что, мол, белорусы снимали обувь и становились на лавочки. Но те люди, которые тогда снимали обувь – сейчас они воюют в Украине против Путина и против России. Поэтому мы сделали то, что мы могли сделать", – отметила Тихановская.

Она подчеркнула, что сейчас белорусская оппозиция сплотилась, и допустила, что во время следующего окна возможностей для Беларуси, которое связывает с победой Украины, "то, поверьте, тогда все будет гораздо легче для нас".

"Видимо, тогда (в 2020 году. – Ред.) можно было что-то сделать иначе... Но, как говорят, если бы знал, куда упадешь, соломки бы подстелил. Так не бывает", – подытожила политик.

Как известно, после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года Лукашенко жестко подавил многотысячные протесты белорусов. С тех пор в стране нет реальной оппозиции и заблокирована работа независимых СМИ, оппоненты режима или заключены в тюрьму, или находятся в изгнании.

Правозащитные группы говорят, что сейчас в Беларуси есть около 1300 политических заключенных, и многим из них отказывают в надлежащей медицинской помощи и контактах со своими семьями. Некоторые в заключении умирают.

Смотрите полное интервью "ЕвроПравды" со Светланой Тихановской о войне, освобождении Беларуси, российской оппозиции и захвате Украины.