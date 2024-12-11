США засудили удар Росії дроном по автомобілю МАГАТЕ поблизу ЗАЕС

У США засудили удар російського безпілотника по автомобілю Міжнародного агентства з атомної енергії поблизу Запорізької атомної електростанції.

Про це у соцмережі Х (Twitter) розповіла посол США Бріджит Брінк, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Брінк, у вівторок, 10 грудня, російський безпілотник влучив в автомобіль МАГАТЕ поблизу ЗАЕС.

Фото: Х

Внаслідок атаки, з команди, яка перебувала всередині автомобіля, ніхто не постраждав.

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"Команда, яка вижила, була там, щоб забезпечити ядерну безпеку в умовах захоплення Росією найбільшої атомної електростанції в Європі. Ми засуджуємо такі атаки, які ставлять під загрозу глобальну ядерну безпеку", – заявила вона.

У серпні президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що загроза аварії на Запорізькій АЕС буде суворою реальністю, доки Україна не відновить контроль над нею і свою територіальну цілісність.

А канцлер Австрії Карл Негаммер на тлі інциденту з пожежею на Запорізькій АЕС закликав до деескалації та проведення переговорів.