США осудили удар России дроном по автомобилю МАГАТЭ вблизи ЗАЭС

В США осудили удар российского беспилотника по автомобилю Международного агентства по атомной энергии вблизи Запорожской атомной электростанции.

Об этом в соцсети Х (Twitter) рассказала посол США Бриджит Бринк, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Бринк, во вторник, 10 декабря, российский беспилотник попал в автомобиль МАГАТЭ вблизи ЗАЭС.

Фото: Х

В результате атаки, из команды, которая находилась внутри автомобиля, никто не пострадал.

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"Команда, которая выжила, была там, чтобы обеспечить ядерную безопасность в условиях захвата Россией крупнейшей атомной электростанции в Европе. Мы осуждаем такие атаки, которые ставят под угрозу глобальную ядерную безопасность", – заявила она.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что угроза аварии на Запорожской АЭС будет суровой реальностью, пока Украина не восстановит контроль над ней и свою территориальную целостность.

А канцлер Австрии Карл Негаммер на фоне инцидента с пожаром на Запорожской АЭС призвал к деэскалации и проведению переговоров.