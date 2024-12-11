США осудили удар России дроном по автомобилю МАГАТЭ вблизи ЗАЭС
Новости — Среда, 11 декабря 2024, 08:30 —
В США осудили удар российского беспилотника по автомобилю Международного агентства по атомной энергии вблизи Запорожской атомной электростанции.
Об этом в соцсети Х (Twitter) рассказала посол США Бриджит Бринк, сообщает "Европейская правда".
Как отметила Бринк, во вторник, 10 декабря, российский беспилотник попал в автомобиль МАГАТЭ вблизи ЗАЭС.
В результате атаки, из команды, которая находилась внутри автомобиля, никто не пострадал.
"Команда, которая выжила, была там, чтобы обеспечить ядерную безопасность в условиях захвата Россией крупнейшей атомной электростанции в Европе. Мы осуждаем такие атаки, которые ставят под угрозу глобальную ядерную безопасность", – заявила она.
В августе президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент.
Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что угроза аварии на Запорожской АЭС будет суровой реальностью, пока Украина не восстановит контроль над ней и свою территориальную целостность.
А канцлер Австрии Карл Негаммер на фоне инцидента с пожаром на Запорожской АЭС призвал к деэскалации и проведению переговоров.