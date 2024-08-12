Глава МЗС Естонії: Доки Україна не поверне контроль над ЗАЕС, загроза аварії – це сувора реальність

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що загроза аварії на Запорізькій АЕС буде суворою реальністю, доки Україна не відновить контроль над нею і свою територіальну цілісність.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав в X (Twitter).

Міністр відреагував на інцидент з влаштованою російськими окупантами пожежею на території Запорізької АЕС.

"Поки Україна не відновить свою територіальну цілісність і не поверне контроль над Запорізькою атомною електростанцією – найбільшим ядерним об'єктом в Європі, – постійні залякування і високий ризик ядерної аварії залишаються суворою реальністю", – написав Тсахкна.

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Until #Ukraine’s territorial integrity has not been restored & 🇺🇦 has not regained control over the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant – the largest nuclear facility in Europe -, constant scaremongering & high risk of a nuclear accident continues to be the dire reality. https://t.co/8IWXOLtO0R – Margus Tsahkna (@Tsahkna) August 12, 2024

Увечері 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент. Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у понеділок вранці повідомив, що пожежа на території ЗАЕС припинилася.