Укр Рус Eng

Глава МЗС Естонії: Доки Україна не поверне контроль над ЗАЕС, загроза аварії – це сувора реальність

Новини — Понеділок, 12 серпня 2024, 11:11 — Іванна Костіна

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що загроза аварії на Запорізькій АЕС буде суворою реальністю, доки Україна не відновить контроль над нею і свою територіальну цілісність.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав в X (Twitter).

Міністр відреагував на інцидент з влаштованою російськими окупантами пожежею на території Запорізької АЕС.

"Поки Україна не відновить свою територіальну цілісність і не поверне контроль над Запорізькою атомною електростанцією – найбільшим ядерним об'єктом в Європі, – постійні залякування і високий ризик ядерної аварії залишаються суворою реальністю", – написав Тсахкна.

Реклама:

Увечері 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент. Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції. 

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у понеділок вранці повідомив, що пожежа на території ЗАЕС припинилася.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Війна з РФ
Реклама: