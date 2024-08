Глава МЗС Естонії: Доки Україна не поверне контроль над ЗАЕС, загроза аварії – це сувора реальність

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що загроза аварії на Запорізькій АЕС буде суворою реальністю, доки Україна не відновить контроль над нею і свою територіальну цілісність.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав в X (Twitter).

Міністр відреагував на інцидент з влаштованою російськими окупантами пожежею на території Запорізької АЕС.

"Поки Україна не відновить свою територіальну цілісність і не поверне контроль над Запорізькою атомною електростанцією – найбільшим ядерним об'єктом в Європі, – постійні залякування і високий ризик ядерної аварії залишаються суворою реальністю", – написав Тсахкна.

Реклама:

Until #Ukraine’s territorial integrity has not been restored & 🇺🇦 has not regained control over the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant – the largest nuclear facility in Europe -, constant scaremongering & high risk of a nuclear accident continues to be the dire reality. https://t.co/8IWXOLtO0R