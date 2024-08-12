Канцлер Австрії після пожежі на ЗАЕС закликав до деескалації і переговорів

Канцлер Австрії Карл Негаммер на тлі інциденту з пожежею на Запорізькій АЕС закликав до деескалації та проведення переговорів.

Про це Негаммер написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Негаммер коментував повідомлення МАГАТЕ, де заявили, що отримали повідомлення від окупаційної адміністрації ЗАЕС про "ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень".

"Атаки на об'єкти ядерної інфраструктури є надзвичайно небезпечними та призводять до ескалації ситуації. Сьогоднішній інцидент на Запорізькій атомній електростанції підкреслює важливу роль МАГАТЕ та необхідність продовження діалогу, розпочатого на мирному саміті в Бюргенштоці. Деескалація та переговори необхідні", – заявив Негаммер.

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Attacks on nuclear infrastructure are extremely dangerous and escalate the situation. Today's incident at the Zaporizhia nuclear power plant underlines the important role of the @iaeaorg and the need to continue the dialogue that began at the Bürgenstock peace summit.… https://t.co/nOdOqq5yDY – Karl Nehammer (@karlnehammer) August 11, 2024

Увечері 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один розташована приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у понеділок вранці повідомив, що пожежа на території ЗАЕС припинилася.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що загроза аварії на Запорізькій АЕС буде суворою реальністю, доки Україна не відновить контроль над нею і свою територіальну цілісність.