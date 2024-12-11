Туск підтвердив візит Макрона до Варшави, під час якого можуть говорити про Україну

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив повідомлення у ЗМІ про запланований візит до Варшави президента Франції у четвер 12 грудня.

Про це повідомляє Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

Туск підтвердив, що у четвер до Варшави прибуде президент Франції Емманюель Макрон, щоб обговорити результати його перемовин у Парижі з обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Він також анонсував візит британського прем’єра Кіра Стармера на початку польського головування у Раді ЄС (тобто вже у 2025 році).

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Туск зазначив, що під час головування у ЄС Польща буде активно залучена до дискусій про можливі формати завершення поточної фази війни між Росією і Україною, та вже зараз підтримує активні контакти з країнами Північної Європи і Балтії.

Перед цим про запланований візит Макрона повідомляли польські ЗМІ, зазначивши, що він повʼязаний із переговорами з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулими вихідними.

Rzeczpospolita з посиланням на свої дані повідомила, що Макрон під час візиту до Варшави планує говорити зокрема про свою ідею потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла би стати одним із запобіжників від нового нападу Росії.