Макрон позвонил фактическому руководителю партии власти в Грузии на фоне протестов

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с почетным председателем партии власти Грузии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили и выразил ему свою позицию относительно последних событий в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам разговора.

Отмечают, что разговор с Иванишвили состоялся по инициативе Макрона.

"Президент осудил запугивание оппозиции и представителей гражданского общества и действия правоохранителей в отношении мирных участников протестов и журналистов. Он заявил о необходимости освободить всех произвольно задержанных и призвал уважать свободу выражения мнений и свободу собраний", – говорится в заявлении Елисейского дворца.

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Макрон выразил сожаление, что Грузия свернула с европейского пути и повторил, что на отношения ЕС и Грузии обязательно будет влиять то, что сделала или будет делать дальше грузинская власть.

Эмманюэль Макрон призвал к "инклюзивному диалогу со всеми политическими группами и представителями гражданского общества с уважением к европейским и демократическим стремлениям грузинского народа".

В сообщении "Грузинской мечты" о разговоре, которое цитируют грузинские СМИ, отмечается, что Иванишвили поблагодарил Макрона за инициативу и "поддержал идею совместных усилий" для уменьшения напряжения в стране, и что они якобы договорились снова поговорить в ближайшие дни и оценить достигнутый прогресс. В заявлении партии отметили, что разговор длился около часа.

Ситуация в Грузии будет одной из тем встречи Совета министров иностранных дел стран ЕС 16 декабря, в частности, поднимут вопрос ограничительных мер.

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что в Брюсселе уже ведется подготовительная работа по санкциям против грузинских властей.

По данным СМИ, рассматривают возможность приостановления визовой либерализации для владельцев грузинских дипломатических паспортов.

Напомним, государства Балтии и Украина уже ввели национальные санкции против ряда грузинских чиновников, в том числе Иванишвили.