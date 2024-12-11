Орбан після балаканини з Путіним вирушає на переговори до Ердогана

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан у четвер, 12 грудня, зустрінеться в Туреччині з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це агентству MTI повідомив глава пресслужби премʼєра Угорщини Берталан Хаваші, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі Ердоган і Орбан, як зазначається, обговорять "поточну міжнародну ситуацію, конфлікти в Україні та на Близькому Сході, перспективи миру і низку питань, пов'язаних з угорсько-турецькими відносинами".

Після цього премʼєр Угорщини візьме участь у закритті угорсько-турецького року культури в Анкарі.

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Про поїздку Орбана стало відомо після того, як він поговорив із господарем Кремля Владіміром Путіним

Сам Орбан, коментуючи цю розмову, заявив, що Угорщина має намір використати всі доступні їй "дипломатичні засоби з метою сприяння припиненню вогню і миру" в Україні.

Перед цим премʼєр Угорщини зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Після цього глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина цього тижня продовжить свою самопроголошену "миротворчу місію" щодо України.