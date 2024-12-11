Орбан после болтания с Путиным отправляется на переговоры к Эрдогану

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в четверг, 12 декабря, встретится в Турции с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом агентству MTI сообщил глава пресс-службы премьера Венгрии Берталан Хаваши, пишет "Европейская правда".

Во время встречи Эрдоган и Орбан, как отмечается, обсудят "текущую международную ситуацию, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, перспективы мира и ряд вопросов, связанных с венгерско-турецкими отношениями".

После этого премьер Венгрии примет участие в закрытии венгерско-турецкого года культуры в Анкаре.

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О поездке Орбана стало известно после того, как он поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным

Сам Орбан, комментируя этот разговор, заявил, что Венгрия намерена использовать все доступные ей "дипломатические средства с целью содействия прекращению огня и миру" в Украине.

Перед этим премьер Венгрии встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

После этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия на этой неделе продолжит свою самопровозглашенную "миротворческую миссию" в отношении Украины.