Правительство Германии отвергло идею о возвращении сирийских беженцев

Правительство Германии отвергло идею оппозиционного блока ХДС/ХСС по разработке плана возвращения сирийских беженцев на родину после свержения там режима Башара Асада.

Об этом рассказал представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, которого цитирует Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

По его словам, сначала необходимо подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация в Сирии.

Дискуссии о возвращении "скорее вызовут в Германии неопределенность среди беженцев, некоторые из которых находятся здесь уже много лет", добавил Гебештрайт.

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Говоря о требованиях ХДС/ХСС, он отметил "понятное волнение в момент, когда избирательная кампания становится все ближе".

По его словам, правительство внимательно следит за развитием событий в Сирии.

"Но ситуация просто слишком нестабильна, чтобы сейчас рассматривать варианты возвращения в широком масштабе", – сказал Гебештрайт.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Башара Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

После этого в немецком оппозиционном блоке ХДС/ХСС предложили поощрять сирийских беженцев, проживающих в Германии, возвращаться на родину.

В то же время Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев Германии приняло решение о заморозке приема заявлений от сирийцев о предоставлении убежища.