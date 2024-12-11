Польша сфокусируется на совместном финансировании обороны во время председательства в ЕС

Польша сделает совместное финансирование обороны в Евросоюзе приоритетом во время своего председательства в ЕС, учитывая тревогу, вызванную войной в Украине и возвращением скептика НАТО Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом заявил министр финансов Польши Анджей Доманский, говорится в публикации Reuters, сообщает "Европейская правда".

Европейские страны пытаются увеличить расходы на оборону из-за вторжения России в Украину и угрозы Трампа не помогать им.

"Европа должна серьезно отнестись к угрозе с востока, со стороны России. Возврата к привычному способу ведения дел не будет. Многое изменилось", – сказал Доманский журналистам.

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Он подчеркнул, что нужен общий подход, а не текущая индивидуальная политика. "Из моих разговоров с другими министрами финансов следует, что существует широкая поддержка мысли о том, что мы должны делать гораздо больше как Европа", – сказал министр.

Польша принимает на себя полугодовое председательство в ЕС на ротационной основе в январе. Европейская комиссия оценивает стоимость усиления обороны ЕС в 500 миллиардов евро или более в течение следующих 10 лет и создала новую должность комиссара по вопросам обороны.

По словам Доманского, министры финансов ЕС обсудят возможные модели финансирования обороны в апреле в Варшаве. Не говоря, сколько денег нужно, он отметил, что крупные проекты, такие как европейская система противовоздушной обороны, касаются не только денег, но и сотрудничества между странами.

Любая модель совместного финансирования, скорее всего, повлечет за собой новые совместные заимствования ЕС – противоречивую идею для Германии, которая сталкивается с юридическими препятствиями для общего долга.

Дипломаты говорят, что юридические вопросы можно обойти только в том случае, если новые заимствования будут одноразовой реакцией на чрезвычайную ситуацию, как после COVID-19.

Напомним, что лозунгом польского председательства в Совете ЕС будет "Безопасность, Европа".

Ранее Варшава сообщала, что приоритетами своего председательства определила безопасность, энергетику и конкурентоспособность.