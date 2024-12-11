В Грузії одному з головних опозиційних телеканалів загрожує закриття

Співробітники одного із найбільших опозиційних телеканалів Грузії Mtavari Arkhi виступили з екстреною заявою у зв’язку з можливим закриттям.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал SOVA.

За словами генерального директора Георгія Габунії, один із засновників каналу Заза Окруашвілі ухвалив рішення про його закриття.

Габунія вважає, що таким чином Окруашвілі робить те, що сьогодні дуже потрібно проросійському олігархові Бідзіні Іванішвілі, який є фактичним лідером партії влади "Грузинська мрія".

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За словами Габунії, через рішення Зази Окуашвілі та дії його директора Гогі Курдадзе Mtavari Arkhi вже залишився без фінансових джерел, а укладені контракти поступово розриваються, що зрештою зробить роботу каналу неможливою.

"Ми стільки боролися не за те, щоб у результаті передати канал – через Зазу Окуашвілі – до рук Бідзіни Іванішвілі. Тому, наскільки це можливо, ми будемо боротися і залишатися в ефірі для наших глядачів і грузинського народу", – заявив Георгій Габунія.

Нагадаємо, з 28 листопада в Грузії тривають масові протести через рішення "Грузинської мрії" зупинити рух до ЄС до 2029 року.

Під час протестів насильства з боку силовиків та "тітушок" зазнають не тільки протестувальники, а й журналісти, які висвітлюють протистояння у Тбілісі.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".