Зеленський розповів про домовленості з Іспанією про посилення ППО

Україна домовилась із Іспанією про допомогу в посиленні протиповітряної оборони, але її деталі не розкриваються до схвалення всіх постачань.

Про це на пресконференції в Лісабоні 28 травня заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда".

Голова держави говорив про необхідність ухвалення двосторонніх безпекових угод, які передбачають довгострокові зобов'язання держав про постачання військової допомоги, й наголосив, що пріоритетом нині є протиповітряна оборона.

"Серед цих (безпекових. – Ред.) угод є домовленість із країнами, в яких є системи протиповітряної оборони", – пояснив Зеленський.

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"Що стосується наприклад Іспанії, там я б звернув на це увагу, в нас справді були відповідні домовленості, і буде додаткове ППО щодо конкретних систем і конкретно ракет. Я просто не хочу говорити зараз про деякі деталі, поки ці системи не прийшли", – додав він.

Потреба в засобах протиповітряної оборони гостро постала перед Україною на тлі посилення російських повітряних атак по українській енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іспанія відправить Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot і танки Leopard 2A4 в межах оголошеного раніше пакета допомоги.

Водночас Володимир Зеленський та іспанський прем'єр підписали двосторонню безпекову угоду, відповідно до якої у 2024 році Іспанія надасть 1 млрд євро військової допомоги Україні.