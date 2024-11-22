Генпрокурор Польщі попросив дозволу затримати колишнього генпрокурора й міністра юстиції

Генпрокурор Польщі Адам Боднар направив до Сейму запит про дозвіл на затримання і примусовий привід колишнього глави Мін’юсту і генпрокурора, депутата партії "Право і справедливість" Збігнева Зьобро до слідчої комісії Сейму у справі щодо використання шпигунського програмного забезпечення.

Про це повідомила прессекретарка Генпрокуратури Анна Адам'як, пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Збігнева Зьобро, якого кілька разів викликали як свідка на засідання парламентської слідчої комісії у справі Pegasus, так і не з'явився на засідання.

Голова слідчої комісії Сейму у справі Pegasus Магдалена Срока оголосила два тижні тому, що комісія подає запит до генерального прокурора, щоб Сейм дав згоду на затримання колишнього міністра юстиції і доставку його на допит до комісії.

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Раніше комітет вчетверте намагався викликати Зьобро як свідка. Політик не з'явився і не виправдав свою відсутність, незважаючи на те, що комітет отримав висновок експерта, який оцінив, що стан Зьобро дозволяє йому давати свідчення.

Колишній міністр юстиції бореться з онкологічним захворюванням.

Збігнев Зьобро – серед посадовців з попереднього уряду, яким зі зміною влади почали ставити запитання щодо низки подій того періоду.

Серед іншого, це скандал з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus для стеження за опонентами, а також щодо організації голосування поштою у розпал пандемії коронавірусу (докладніше про це – у статті Полювання на Качинського).