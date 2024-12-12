У Київ прибула міністерка розвитку Німеччини із зимовою допомогою

Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце 12 грудня приїхала до Києва, щоб особисто передати частину допомоги населенню України від Німеччини на третю зиму великої війни.

Про це повідомляє Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини у Х (Twitter), передає "Європейська правда".

У четвер, 12 грудня Шульце приїхала до Києва, щоб особисто передати частину допомоги населенню України від Німеччини на третю зиму повномасштабного російського вторгнення.

Насамперед ця допомога стосується відновлення енергетичної інфраструктури.

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"Ця допомога прибуває, і вона вкрай необхідна. Вона життєво необхідна для виживання людей взимку", – заявила Шульце.

За слова німецької міністерки, Росія оголосила метою своїх ударів енергосистему України, "щоб люди залишилися в холоді, в темряві", тож уряд Німеччини знову знайшов додаткові кошти, щоб допомогти з відновленням електро– і теплопостачання.

Шульце наголосила, що за низьких температур "важливо мати електрику та опалення", тож вона хотіла особисто переконатися, що "гроші справді доходять туди, де вони потрібні".

Entwicklungsministerin @SvenjaSchulze68 ist heute in Kyjiw, #Ukraine, eingetroffen, um die von Deutschland zugesagte Winterhilfe zu übergeben: „Diese Hilfe kommt an und sie wird dringend gebraucht. Das ist im Winter überlebenswichtig für die Menschen.“ pic.twitter.com/iLq6ruIjsQ – Bundesentwicklungsministerium (@BMZ_Bund) December 12, 2024

Нещодавно міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс запевнив у незмінності підтримки України у 2025 році, попри те, що в країні досі не ухвалили постійний бюджет.

9 грудня у Києві президент Володимир Зеленський зустрівся з лідером німецької опозиції, кандидатом у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом, який запевнив у тому, що Німеччина зробить все, щоб підтримати Україну.