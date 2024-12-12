В Киев прибыла министр развития Германии с зимней помощью

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце 12 декабря приехала в Киев, чтобы лично передать часть помощи населению Украины от Германии на третью зиму большой войны.

Об этом сообщает Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии в Х (Twitter), передает "Европейская правда".

В четверг, 12 декабря Шульце приехала в Киев, чтобы лично передать часть помощи населению Украины от Германии на третью зиму полномасштабного российского вторжения.

Прежде всего эта помощь касается восстановления энергетической инфраструктуры.

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"Эта помощь прибывает, и она крайне необходима. Она жизненно необходима для выживания людей зимой", – заявила Шульце.

По слова немецкого министра, Россия объявила целью своих ударов энергосистему Украины, "чтобы люди остались в холоде, в темноте", поэтому правительство Германии снова нашло дополнительные средства, чтобы помочь с восстановлением электро– и теплоснабжения.

Шульце подчеркнула, что при низких температурах "важно иметь электричество и отопление", поэтому она хотела лично убедиться, что "деньги действительно доходят туда, где они нужны".

Entwicklungsministerin @SvenjaSchulze68 ist heute in Kyjiw, #Ukraine, eingetroffen, um die von Deutschland zugesagte Winterhilfe zu übergeben: „Diese Hilfe kommt an und sie wird dringend gebraucht. Das ist im Winter überlebenswichtig für die Menschen.“ pic.twitter.com/iLq6ruIjsQ – Bundesentwicklungsministerium (@BMZ_Bund) December 12, 2024

Недавно министр финансов Германии Йорг Кукис заверил в неизменности поддержки Украины в 2025 году, несмотря на то, что в стране до сих пор не приняли постоянный бюджет.

9 декабря в Киеве президент Владимир Зеленский встретился с лидером немецкой оппозиции, кандидатом в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцом, который заверил в том, что Германия сделает все, чтобы поддержать Украину.