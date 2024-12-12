Каллас заявила, що всі заморожені активи Росії у ЄС слід направити Україні

Нова очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що мільярди російських державних коштів, заморожених в ЄС, повинні бути використані для допомоги Україні.

Про це вона розповіла в інтерв’ю газеті The Guardian, передає "Європейська правда".

Каллас заявила, що Україна має законні вимоги щодо компенсації і що російські активи, які знаходяться в ЄС, є "інструментом тиску на Росію".

Вона передбачила, що, попри "чутливість – одного дня ми дійдемо до цього". Каллас припустила, що російські кошти допоможуть оплатити рахунок за "всю шкоду, яку Росія завдала Україні".

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"Краще мати синицю в руці, ніж журавля в небі. Отже, у нас є маленька пташка в руці [заморожені активи], і це є інструментом для тиску на Росію", – вважає нова очільниця дипломатії ЄС.

Окрім цього, Каллас заявила, що Європа повинна посилити допомогу Україні, якщо США припинять фінансування. Вона акцентувала – фінансова підтримка України "не є благодійністю", а відповідає інтересам Європи та США.

"Якщо вони [США] скоротять допомогу, то ми повинні продовжувати підтримувати Україну, тому що я хвилююся про те, що станеться, якщо Росія переможе. Я думаю, що у нас буде більше воєн, більших воєн", – ввважає дипломатка.

Відтак, на думку Каллас, допомога Україні – це "інвестиція" у "власну безпеку" і глобальну безпеку. Зокрема вона звернула на це увагу на тлі участі північнокорейських військових у війні в Україні та китайських військових навчань у Південно-Китайському морі.

"Китай також вчиться на тому, що робить Росія", – додала вона.

Нагадаємо, міністерство фінансів США у вівторок, 10 грудня, оголосило про виділення $20 млрд на користь України в межах ініціативи "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.

У межах плану G7 кожна держава бере на себе різі зобовʼязання щодо забезпечення кредиту для України. Європейський Союз, приміром, надасть макрофінансової допомоги на 18,1 млрд євро за рахунок заморожених росактивів.

У ЄС пояснювали, що кошти надаватимуться рівними траншами щомісяця у 2025 році та можуть бути використані й на оборонні цілі.

Більше про механізм використання росактивів "Групи семи" читайте у матеріалі "ЄвроПравди".