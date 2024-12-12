Каллас заявила, что все замороженные активы России в ЕС следует направить Украине

Новая глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас считает, что миллиарды российских государственных средств, замороженных в ЕС, должны быть использованы для помощи Украине.

Об этом она рассказала в интервью газете The Guardian, передает "Европейская правда".

Каллас заявила, что Украина имеет законные требования по компенсации и российские активы, которые находятся в ЕС, являются "инструментом давления на Россию".

Она предсказала, что, несмотря на "чувствительность – однажды мы дойдем до этого". Каллас предположила, что российские средства помогут оплатить счет за "весь вред, который Россия нанесла Украине".

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"Лучше иметь синицу в руке, чем журавля в небе. Итак, у нас есть маленькая птичка в руке [замороженные активы], и это является инструментом для давления на Россию", – считает глава дипломатии ЕС.

Кроме этого, Каллас заявила, что Европа должна усилить помощь Украине, если США прекратят финансирование. Она акцентировала – финансовая поддержка Украины "не является благотворительностью", а отвечает интересам Европы и США.

"Если они [США] сократят помощь, то мы должны продолжать поддерживать Украину, потому что я волнуюсь о том, что произойдет, если Россия победит. Я думаю, что у нас будет больше войн, больших войн", – считает дипломат.

Поэтому, по мнению Каллас, помощь Украине – это "инвестиция" в "собственную безопасность" и глобальную безопасность. В частности она обратила на это внимание на фоне участия северокорейских военных в войне в Украине и китайских военных учений в Южно-Китайском море.

"Китай также учится на том, что делает Россия", – добавила она.

Напомним, министерство финансов США во вторник, 10 декабря, объявило о выделении $20 млрд в пользу Украины в рамках инициативы "Группы семи" по использованию замороженных российских активов.

В рамках плана G7 каждое государство берет на себя различные обязательства по обеспечению кредита для Украины. Европейский Союз, например, предоставит макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро за счет замороженных росактивов.

В ЕС объясняли, что средства будут предоставляться равными траншами ежемесячно в 2025 году и могут быть использованы и на оборонные цели.

Больше о механизме использования росактивов "Группы семи" читайте в материале "ЕвроПравды".