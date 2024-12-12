Украина полноценно присоединилась к программе ЕС "Креативная Европа"

Украина стала полноценной участницей программы Евросоюза "Креативная Европа", направленной на поддержку развития культурно-художественной сферы.

Об этом объявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Вице-премьер сообщила, что отныне Украина становится полноценной участницей программы "Креативная Европа". Соответствующее соглашение она подписала во время визита в Брюссель. Со стороны ЕС документ подписала вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

Ukraine has become a full member of the EU's Creative Europe program.



Had the great pleasure to meet VP @HennaVirkkunen @EU_Commission and sign the agreement during my visit to Brussels. This opens new opportunities for 🇺🇦creators, and their innovative projects, as well as for… pic.twitter.com/rZiPc8xeyy Реклама: December 12, 2024

"Это открывает новые возможности для украинских художников и их инновационных проектов, а также для расширения их сотрудничества с европейскими коллегами, несмотря на вызовы, созданные войной", – отметила Стефанишина.

Программа ЕС Creative Europe действует с 2014 года и направлена на поддержку художественных проектов и усиление экономического потенциала "творческой" сферы, развитие и продвижение культурного и языкового разнообразия и сохранение европейского культурного наследия.

В 2021 году Украина подписала первое соглашение об участии в программе "Креативная Европа" на 2021-2027 годы во время саммита Украина-ЕС.