Украина полноценно присоединилась к программе ЕС "Креативная Европа"

Украина стала полноценной участницей программы Евросоюза "Креативная Европа", направленной на поддержку развития культурно-художественной сферы.

Об этом объявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Вице-премьер сообщила, что отныне Украина становится полноценной участницей программы "Креативная Европа". Соответствующее соглашение она подписала во время визита в Брюссель. Со стороны ЕС документ подписала вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

Ukraine has become a full member of the EU's Creative Europe program.



Had the great pleasure to meet VP @HennaVirkkunen @EU_Commission and sign the agreement during my visit to Brussels. This opens new opportunities for 🇺🇦creators, and their innovative projects, as well as for… pic.twitter.com/rZiPc8xeyy

