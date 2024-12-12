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Украина полноценно присоединилась к программе ЕС "Креативная Европа"

Новости — Четверг, 12 декабря 2024, 14:09 — Мария Емец

Украина стала полноценной участницей программы Евросоюза "Креативная Европа", направленной на поддержку развития культурно-художественной сферы.

Об этом объявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Вице-премьер сообщила, что отныне Украина становится полноценной участницей программы "Креативная Европа". Соответствующее соглашение она подписала во время визита в Брюссель. Со стороны ЕС документ подписала вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

"Это открывает новые возможности для украинских художников и их инновационных проектов, а также для расширения их сотрудничества с европейскими коллегами, несмотря на вызовы, созданные войной", – отметила Стефанишина.

Программа ЕС Creative Europe действует с 2014 года и направлена на поддержку художественных проектов и усиление экономического потенциала "творческой" сферы, развитие и продвижение культурного и языкового разнообразия и сохранение европейского культурного наследия.

В 2021 году Украина подписала первое соглашение об участии в программе "Креативная Европа" на 2021-2027 годы во время саммита Украина-ЕС.

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