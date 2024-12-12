Боррель отримав молдовський орден

Президентка Молдови Мая Санду вручила колишньому Високому представнику ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепу Боррелю державну відзнаку – "Орден пошани".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ був опублікований президентурою Молдови.

В указі пояснюється, що Боррель отримав нагороду за "послідовну підтримку європейського шляху Молдови, зусилля у зміцненні національної безпеки і просування інтересів нашої країни в європейських інститутах".

Жозеп Боррель був топдипломатом ЄС із 1 грудня 2019 року до 30 листопада 2024-го.

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Кая Каллас обіймає посаду Високого представника Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки з 1 грудня. Того ж дня вона прибула з візитом до Києва.

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