Боррель получил молдавский орден

Президент Молдовы Майя Санду вручила бывшему Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю государственную награду – "Орден почета".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ был опубликован президентурой Молдовы.

В указе объясняется, что Боррель получил награду за "последовательную поддержку европейского пути Молдовы, усилия в укреплении национальной безопасности и продвижение интересов нашей страны в европейских институтах".

Жозеп Боррель был топ-дипломатом ЕС с 1 декабря 2019 года по 30 ноября 2024-го.

Реклама:

Кайя Каллас занимает должность Высокого представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности с 1 декабря. В тот же день она прибыла с визитом в Киев.

Читайте также интервью Борреля "ЕвроПравде" во время его последнего визита в Украину.