Шольц исключил возможность занять должность вице-канцлера в правительстве Мерца

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не станет вице-канцлером в следующем правительстве в случае, если его возглавит лидер христианских демократов (ХДС) Фридрих Мерц.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Шольц сказал Deutschlandfunk.

Шольц, чья партия занимает в социологических опросах только третье место, сказал, что за недели до выборов в феврале возможны изменения, которые могут принести его социал-демократам победу.

В то же время, если следующим канцлером Германии станет Фридрих Мерц, то Шольц не планирует быть его вице-канцлером в случае гипотетической коалиции между ХДС и СДПГ, где социал-демократы играли бы роль младших партнеров.

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"Я бы не стал (вице-канцлером)", – сказал Шольц.

"Но я все равно буду бороться за то, чтобы снова стать канцлером", – добавил также он.

До того, как стать канцлером в 2018-2021 годах, Шольц был вице-канцлером и министром финансов в правительстве во главе с ХДС и Ангелой Меркель.

В то же время, возможными заместителями Мерца в коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ могут стать министр обороны Борис Писториус и лидер партии СДПГ Ларс Клингбейль.

Напомним, Шольц в среду предложил парламенту 16 декабря провести голосование за доверие правительству, что, как ожидают, откроет путь к проведению досрочных выборов в феврале.

Соцопросы прогнозируют лучший результат на выборах Христианско-демократическому союзу во главе с Фридрихом Мерцом.

Напомним, коалиция в Германии развалилась в ноябре, подробно о причинах читайте в статье "Европейской правды".