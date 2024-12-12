Украина и Великобритания в четвертый раз обсудили соглашение о "более глубоком партнерстве"

Представители Украины и Великобритании в четверг, 12 декабря, провели четвертый раунд переговоров о заключении двустороннего соглашения о "переходе к более сильному и глубокому партнерству".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.

Во время переговоров, как отмечается, стороны "тщательно проанализировали" изменения в проект документа и "отметили существенный прогресс в согласовании его ключевых разделов".

Делегации Украины и Великобритании также согласовали следующие шаги по дальнейшей работе над текстом соглашения.

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Заместитель председателя ОП Игорь Жовква, который возглавил украинскую команду на переговорах, выразил благодарность Британии за лидерство в поддержке Украины.

"Заключение нового соглашения о более сильном и глубоком партнерстве между нашими государствами станет важным практическим свидетельством того, что Великобритания была, есть и будет надежным другом и партнером Украины во всех сферах – от безопасности до экономики, от правового сотрудничества до культуры и искусства", – добавил он.

Напомним, о намерениях заключить соглашение о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией говорилось во время визита в мае бывшего британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона.

До того еще в январе экс-премьер Британии Риши Сунак заявил, что его страна строит новое партнерство с Украиной, рассчитанное на 100 и более лет.

Будущее соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Великобританией.

Первый раунд переговоров состоялся 13 августа, второй – 28 августа, третий – 18 октября.