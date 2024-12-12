Данія працює над "конкретними заходами" на тлі протестів у Грузії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що його країна спільно з партнерами обговорює кроки для притягнення до відповідальності причетних до жорстких розгонів антиурядових протестів у Грузії.

Як пише "Європейська правда", заяву Расмуссена поширило МЗС Данії.

За словами очільника данської дипломатії, "необхідні термінові міжнародні дії, щоб зупинити жорстоке насильство проти грузинських протестувальників і журналістів".

"Безкарності має бути покладено край, а винні мають бути притягнуті до відповідальності. Данія працює з партнерами над конкретними заходами", – додав він без подробиць.

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Антиурядові протести в Грузії почалися після того, як партія влада "Грузинська мрія" оголосила, що переговори з ЄС про членство відкладаються до кінця 2028 року.

Це підштовхнуло десятки тисяч людей до протестів по всій країні і призвело до жорстоких сутичок між поліцією та протестувальниками. Сотні людей були заарештовані, зокрема активісти та опозиційні політики.

14 грудня грузинський парламент, легітимності якого не визнають опозиція та чинна президентка Саломе Зурабішвілі, має обрати нового президента.

Опозиційні політичні об'єднання Грузії заявили, що не визнають легітимність цих виборів.

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