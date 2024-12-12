Дания работает над "конкретными мерами" на фоне протестов в Грузии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна совместно с партнерами обсуждает шаги для привлечения к ответственности причастных к жестким разгонам антиправительственных протестов в Грузии.

Как пишет "Европейская правда", заявление Расмуссена распространило МИД Дании.

По словам главы датской дипломатии, "необходимы срочные международные действия, чтобы остановить жестокое насилие против грузинских протестующих и журналистов".

"Безнаказанности должен быть положен конец, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Дания работает с партнерами над конкретными мерами", – добавил он без подробностей.

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Антиправительственные протесты в Грузии начались после того, как партия власти "Грузинская мечта" объявила, что переговоры с ЕС о членстве откладываются до конца 2028 года.

Это подтолкнуло десятки тысяч людей к протестам по всей стране и привело к жестоким столкновениям между полицией и протестующими. Сотни людей были арестованы, в том числе активисты и оппозиционные политики.

14 декабря грузинский парламент, легитимность которого не признают оппозиция и действующий президент Саломе Зурабишвили, должен избрать нового президента.

Оппозиционные политические объединения Грузии заявили, что не признают легитимность этих выборов.

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