Польша подняла авиацию из-за массированного российского удара по Украине

Польша подняла авиацию в результате массированного комбинированного удара России по регионам Украины.

Об этом сообщило Оперативное командование страны в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как отметили польские военные, утром 13 декабря, в результате массированной атаки России по регионам Украины – страна подняла военную авиацию.

Оперативное командование Польши привлекло "все имеющиеся" силы и средства, в частности, подняло истребители, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности.

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Также, как проинформировали поляки, страна приняла меры, направленные на обеспечение безопасности территорий, граничащих с "угрожающими районами".

"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", – добавили польские военные.

Заметим, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что утром 13 декабря Россия наносит массированный удар по украинской энергетике.

Напомним, еще ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша должна была бы сбивать еще над территорией Украины российские ракеты, которые могут залететь в воздушное пространство Польши, в том числе и потому, что в случае сбивания над польской территорией возрастают риски для польских граждан.

Осенью двухпартийная группа законодателей США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом разрешить Польше применять свою противовоздушную оборону над Украиной, чтобы сбивать российские ракеты.

А Сикорский снова заявил, что надеется, что в НАТО дадут разрешение Польше применять свою противовоздушную оборону для сбивания российских ракет, которые летят над Украиной и могут угрожать ей.