Представители гражданского общества Грузии просят слова на встрече глав МИД Евросоюза

Представители ряда общественных организаций в Грузии обратились с письмом к главному дипломату ЕС Кае Каллас с рядом призывов относительно политического кризиса в стране, а также попросили возможности лично донести свою позицию на встрече глав МИД Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", копию письма опубликовал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

Письмо подписано 16 представителями различных грузинских общественных организаций, преимущественно аналитических центров. Подписанты отмечают, что последние события в Грузии являются свидетельством радикального отступления власти от демократических норм и европейского пути...

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"Мы стремимся привлечь внимание к этим событиям перед заседанием Совета по иностранным делам 16 декабря и были бы благодарны за возможность напрямую обратиться к Совету по иностранным делам, чтобы подробнее рассказать, с чем сейчас столкнулся грузинский народ", – пишут они.

Подписанты призывают Евросоюз не признавать легитимным "правительство Бидзины Иванишвили" (официально премьером является Ираклий Кобахидзе), сформированное властями после выборов, которые в обществе считают сфальсифицированными; наложить санкции на топ-чиновников "Грузинской мечты" включая Иванишвили и силовиков, прокуроров и судей, которые помогают партии консолидировать власть и преследовать оппонентов; отозвать визы владельцев дипломатических паспортов, выданных руководству "Мечты", и выразить поддержку гражданскому обществу и независимым СМИ в Грузии.

Напомним, тема Грузии и возможные ограничения против представителей партии власти будет обсуждаться на заседании Совета ЕС по иностранным делам 16 декабря.

По данным СМИ, санкции против грузинских чиновников будут скорее символическими. Кроме того, Венгрия угрожает заблокировать возможные европейские санкции против грузинских чиновников.

Госдеп США 12 декабря объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.

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