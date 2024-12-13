Посол ЕС показала, как еврокомиссар по обороне встречал утро в Киеве в укрытии

Новый еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, который находится с визитом в Киеве, был вынужден встретить утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.

Соответствующие фото опубликовала в X (Twitter) посол ЕС в Украине Катарина Матернова, сообщает "Европейская правда".

Матернова отметила, что утром 13 ноября Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Посол отметила, что РФ запустила 93 баллистические и крылатые ракеты и более 200 ударных беспилотников.

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Friday 13th – another Russian massive attack on 🇺🇦 critical infrastructure as of early morning. 93 ballistic & cruise missiles and over 200 attack drones were launched targeting energy grid & transport networks.



Welcoming new 🇪🇺 Commissioner for Defense @KubiliusA in a shelter. pic.twitter.com/32vsT319J0 – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) December 13, 2024

"Приветствуем нового комиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса в укрытии", – подписала фотографии Матернова.

Отметим, Польша подняла авиацию в результате массированного комбинированного удара России по регионам Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Андрей Сибига в связи с новой массированной российской атакой напомнил партнерам о просьбе Украины о хотя бы 20 дополнительных систем ПВО среднего радиуса действия.