Посол ЕС показала, как еврокомиссар по обороне встречал утро в Киеве в укрытии

Новый еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, который находится с визитом в Киеве, был вынужден встретить утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.

Соответствующие фото опубликовала в X (Twitter) посол ЕС в Украине Катарина Матернова, сообщает "Европейская правда".

Матернова отметила, что утром 13 ноября Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Посол отметила, что РФ запустила 93 баллистические и крылатые ракеты и более 200 ударных беспилотников.

