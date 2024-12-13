Укр Рус Eng

Посол ЕС показала, как еврокомиссар по обороне встречал утро в Киеве в укрытии

Фото
Новости — Пятница, 13 декабря 2024, 12:11 — Ирина Кутелева

Новый еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, который находится с визитом в Киеве, был вынужден встретить утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.

Соответствующие фото опубликовала в X (Twitter) посол ЕС в Украине Катарина Матернова, сообщает "Европейская правда".

Матернова отметила, что утром 13 ноября Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Посол отметила, что РФ запустила 93 баллистические и крылатые ракеты и более 200 ударных беспилотников.

Реклама:

"Приветствуем нового комиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса в укрытии", – подписала фотографии Матернова.

Отметим, Польша подняла авиацию в результате массированного комбинированного удара России по регионам Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Андрей Сибига в связи с новой массированной российской атакой напомнил партнерам о просьбе Украины о хотя бы 20 дополнительных систем ПВО среднего радиуса действия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Еврокомиссия Матернова
Реклама: