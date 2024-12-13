Посол ЕС показала, как еврокомиссар по обороне встречал утро в Киеве в укрытии
Новости — Пятница, 13 декабря 2024, 12:11 —
Новый еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, который находится с визитом в Киеве, был вынужден встретить утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.
Соответствующие фото опубликовала в X (Twitter) посол ЕС в Украине Катарина Матернова, сообщает "Европейская правда".
Матернова отметила, что утром 13 ноября Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Посол отметила, что РФ запустила 93 баллистические и крылатые ракеты и более 200 ударных беспилотников.
Friday 13th – another Russian massive attack on 🇺🇦 critical infrastructure as of early morning. 93 ballistic & cruise missiles and over 200 attack drones were launched targeting energy grid & transport networks.– Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) December 13, 2024
Welcoming new 🇪🇺 Commissioner for Defense @KubiliusA in a shelter. pic.twitter.com/32vsT319J0
"Приветствуем нового комиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса в укрытии", – подписала фотографии Матернова.
Отметим, Польша подняла авиацию в результате массированного комбинированного удара России по регионам Украины.
В свою очередь министр иностранных дел Андрей Сибига в связи с новой массированной российской атакой напомнил партнерам о просьбе Украины о хотя бы 20 дополнительных систем ПВО среднего радиуса действия.