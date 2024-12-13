У Німеччині наразі не обговорюють відправлення військ в Україну

Уряд Німеччини обговорюватиме розміщення своїх військ в Україні з партнерами тільки після того, як складуться відповідні умови на землі.

Про це на брифінгу в пʼятницю, 13 грудня, сказав речник німецького уряду Штефен Гебештрайт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

За словами Гебештрайта, розгортання європейських військ в Україні – це "питання, яке має багато передумов, найважливішим з яких є встановлення прийнятого обома сторонами припинення вогню".

"Наразі Путін продовжує вести свою безжальну загарбницьку війну проти України", – додав він, нагадавши про російську атаку вранці в пʼятницю із застосуванням понад 90 ракет і 200 дронів.

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Речник уряду вказав, що у післявоєнний період партнери разом з Україною та між собою муситимуть дуже уважно обговорити всі питання.

Гебештрайт також зазначив, що в Берліні взяли до уваги вчорашні заяви лідерів Польщі та Франції стосовно можливого розміщення військ в Україні.

Це дає підстави говорити, що "наразі є спільне розуміння, що це питання не є на порядку денному як таке, яке потребує термінового обговорення та ухвалення рішення, але таке, яке обговорюватиметься у певному майбутньому", вважає він.

Дискусії щодо розміщення європейських військ на території України вперше публічно озвучив французький президент Емманюель Макрон на початку 2024 року.

Нині, після перемоги Трампа на виборах у США, вони активізувались та зокрема обговорювались під час нещодавнього візиту Макрона до Польщі.

За інформацією ЗМІ, під час зустрічі в Парижі 7 грудня обраний президент США Дональд Трамп сказав, що Європа буде змушена взяти на себе основний тягар зобовʼязань за підтримкою України, зокрема відправити свої війська для контролю за "припиненням вогню".