У Німеччині наразі не обговорюють відправлення військ в Україну
Уряд Німеччини обговорюватиме розміщення своїх військ в Україні з партнерами тільки після того, як складуться відповідні умови на землі.
Про це на брифінгу в пʼятницю, 13 грудня, сказав речник німецького уряду Штефен Гебештрайт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".
За словами Гебештрайта, розгортання європейських військ в Україні – це "питання, яке має багато передумов, найважливішим з яких є встановлення прийнятого обома сторонами припинення вогню".
"Наразі Путін продовжує вести свою безжальну загарбницьку війну проти України", – додав він, нагадавши про російську атаку вранці в пʼятницю із застосуванням понад 90 ракет і 200 дронів.
Речник уряду вказав, що у післявоєнний період партнери разом з Україною та між собою муситимуть дуже уважно обговорити всі питання.
Гебештрайт також зазначив, що в Берліні взяли до уваги вчорашні заяви лідерів Польщі та Франції стосовно можливого розміщення військ в Україні.
Це дає підстави говорити, що "наразі є спільне розуміння, що це питання не є на порядку денному як таке, яке потребує термінового обговорення та ухвалення рішення, але таке, яке обговорюватиметься у певному майбутньому", вважає він.
Дискусії щодо розміщення європейських військ на території України вперше публічно озвучив французький президент Емманюель Макрон на початку 2024 року.
Нині, після перемоги Трампа на виборах у США, вони активізувались та зокрема обговорювались під час нещодавнього візиту Макрона до Польщі.
За інформацією ЗМІ, під час зустрічі в Парижі 7 грудня обраний президент США Дональд Трамп сказав, що Європа буде змушена взяти на себе основний тягар зобовʼязань за підтримкою України, зокрема відправити свої війська для контролю за "припиненням вогню".